Baio está máis preto de ter o demandado campo da feira

Zas. As obras de construción da nova praza de Baio avanzan a moi bo ritmo, tal e como comprobou o alcalde de Zas, Manuel Muíño. Trátase dunha vella demanda veciñal e suporá un investimento de 314.988,72 €.

Un dos obxectivos principais desta nova urbanización é dotar á vila dunha zona para a celebración de eventos tales como a feira mensual de Baio, feiras sectoriais, festas e outras citas similares. As obras estanse a realizar ao carón do paseo fluvial, nunha zona privilexiada do núcleo urbano. O novo campo da feira ocupará 5.181 m² nos que se construirán unha praza, unha zona de aparcamentos e unha vía que comunica as rúas Herbais da Ponte e Bispo Romero de Lema. J. M. r.