Boa acollida das visitas guiadas pola Camariñas mariñeira

O programa de visitas guiadas gratuítas ‘Camariñas, vila mariñeira’, celebrado a pasada fin de semana, tivo unha moi boa aceptación, contando coa participación tanto de veciños e veciñas de Camariñas como doutros municipios galegos e de fóra da comunidade a pesar do mal tempo dalgunha das xornadas.

Os participantes amosáronse interesados principalmente na actividade e organización do sector pesqueiro na actualidade e sobre as especies capturadas, ademais da tradición do encaixe. Todas as visitas contaron cun protocolo covid adaptado á situación actual, sendo obrigatorio o uso de máscara sanitaria.