Buscan solucións para o abastecemento de Muxía

COSTA DA MORTE. O goberno local de Muxía e responsables de Augas de Galicia achegaron onte posicións para aunar forzas e darlle solución á problemática do abastecemento da capital local, e tamén de lugares como Suxo, Castelo, Agranzón ou Peropombo. O alcalde, Iago Toba, e os concelleiros Olalla Benlloch e Javier Romar, reuníronse coa directora de Augas, Teresa Gutiérrez, para “avanzar de cara a artellar os formalismos do proceso administrativo e aportar solucións”. Agradecen “a disposición para axudar a que este proxecto, moi demandado pola veciñanza, sexa unha realidade”. As sensacións, segundo o rexedor, “son moi boas e agardamos futuros encontros para seguir traballando para ofrecer un servizo de primeira necesidade acorde a estes tempos”. Pola súa banda, a directora de Augas subliñou a relevancia que supón este tipo de proxecto para dotar a un municipio como Muxía dun abastecemento “moderno e de calidade”. M. RAMOS