Camariñas incentivará o consumo no comercio

Camariñas. Baixo o lema Merca en Camariñas, consume no teu Concello, do 14 de decembro ao 4 de xaneiro, a administración local desenvolverá unha acción de dinamización do Nadal para incentivar o consumo no comercio e a hostalaría do municipio valéndose de varias redes sociais.

Para levar a cabo esta iniciativa difundirán fotos e vídeos dos produtos estrela que queiran promocionar os establecementos que se sumen á campaña. Así, aseguran que poderán publicitarse desde “centolas dunha peixeiría, ata o bolso dunha tenda ou o xamón dun ultramarinos”. Unhas ofertas que achegarán aos internautas a través dos espazos do Concello en Facebook, Twitter e Instagram, indicandos o nome do comercio e o seu contacto.

A adhesión á campaña por parte de comerciantes e hostaleiros é totalmente gratuíta. Aqueles interesados ou interesadas en participar deben responder á comunicación enviada pola concelleira de Comercio, Lara Pasantes, a través do Whatsapp ou, se o prefiren, enviar un correo electrónico a mercamarinas@gmail.com indicando os datos e un número de teléfono de contacto. Despois, desde o Concello poranse en contacto con cada un dos interesados para concretar a data e hora para facer a sesión de fotos e vídeo.

O obxectivo “é dar visibilidade ao tecido comercial e hostaleiro local para apoialos ante as consecuencias do COVID e incentivar as compras da cidadanía”, afirman dende o goberno municipal. J. M.