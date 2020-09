Camariñas protexe e vela polo benestar das mascotas

A Corporación de Camariñas vén de aprobar una ordenanza municipal para a defensa, protección, benestar e tenencia responsable de animais de compañía, na que se contemplan sancións de entre 100 e 30.000 € para quenes maltraten os animais ou amosen comportamentos incívicos.

Así, a normativa estableceque o propietario das mascotas “é responsable da súa protección e benestar, tendo a obriga de facilitarlles alimentos e auga, aloxamento suficiente, cómodo e seguro; sometelos a revisións veterinarias e proporcionarlles o necesario exercicio físico e descanso, así como unha contorna libre de tensión, medo e sufrimento”.

Queda polo tanto “prohibido maltratar aos animais, abandonalos e utilizar calquera mecanismo ou utensilio que, destinado a limitar ou impedir a mobilidade, lles produzan dor, sufrimento ou tensións innecesarias”. Tamén se establece a prohibición de alimentar aos animais vagabundos ou extraviados nas vías públicas sen contar coa correspondente autorización municipal.

Por outra banda, a normativa prohíbe levar soltos nas vías públicas aos cans e demais animais domésticos. Con carácter xeral permitirase a presenza de cans nas praias do municipio, agás no período comprendido entre o 1 de xuño e o 30 de setembro. Neste tempo estará prohibido o acceso aos areais de Camelle, Arou, Lingunde, Area da Vila, Lago, Ariño, Pedrosa e Area Grande. En todo momento os cans deberanse ter controlados e as persoas propietarias serán responsables de calquera dano que poidan ocasionar.

Quenes incumpran a normativa municipal terán que afrontar sancións administrativas tipificadas como leves, graves e moi graves, que van desde 100 a 30.000 euros.

Dende o goberno local (PSOE) e, especialmente dende a Concellaría de Limpeza e Ornato, queren facer fincapé na recollida das deposicións dos animais. Consideran que é “unha acción fundamental para a preservación e conservación dos espazos públicos, de cara tanto á veciñanza como aos turistas que visitan o noso pobo. Non imos permitir que o comportamento incívico duns poucos non nos permita gozar do Camariñas limpo que a maioría queremos”, afirman.

Por outra banda, na última sesión plenaria aprobouse, por unanimidade, unha moción para demandar o mantemento do centro do Instituto Social de la Marina (ISM) de Corcubión. Tamén prosperaron outras iniciativas do PSOE e do BNG para solicitar o desdobre de aulas no CEIP Areal e que a Xunta asuma o custe da limpeza e desinfección dos centros educativos de titularidade autonómica.

Hai que salientar tamén que no pleno prodúxose unha división á hora de votar no grupo do PP. Así, a ordenanza de benestar animal foi apoiada por un dos concelleiros populares mentres os outros tres abstiveronse. No caso das mocións dos socialistas e nacionalistas, dous concelleiros do PP votaron a favor e o resto optou pola abstención.