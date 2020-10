Camariñas quere transformar a vella lonxa nun Museo dos Naufraxios

O goberno local de Camariñas pretende darlle vida á lonxa vella transformando o antigo edificio no Museo dos Naufraxios. Para iso, primeiro necesita que a Xunta de Galicia efectúe a transferencia da titularidade do inmoble, que se atopa actualmente baleiro e en estado ruinoso.

A alcaldesa, Sandra Ínsua, e a concelleira Encara Liñeiro, mantiveron unha reunión telemática cos técnicos de Portos para concretar os usos. Ademais de converterse no Museo dos Naufraxios tamén se habilitará no edificio unha sala que albergará conferencias ou cursos formativos. Por outra banda, instalarase unha cafetería que dará uso aos usuarios e usuarias do museo.

A rexedora avanzou que se están intentando apurar os prazos para poder optar a diferentes axudas e subliñou o apoio do Concello ao asumir o uso do inmoble e “facer un esforzo importante para adecentar, darlle utilidade e poñer en valor parte da historia de Camariñas, que estea en bo estado e que volva ser útil”. Agora, para que poidan comezar os trámites administrativos do cambio de titularidade o goberno local enviará por escrito a Portos de Galicia o proxecto para a rehabilitación do edificio e a modificación do seu uso.