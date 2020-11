Camariñas reduce un 50% a taxa do IBI para as familias numerosas

Camariñas. A Corporación de Camariñas debatirá no pleno do xoves a proposta do goberno local (PSOE) para reducir un 50% a taxa do Imposto sobre Bens Inmobles (IBI) para familias numerosas. “Dada a situación económica e social na que nos atopamos considérase axeitado contemplar este desconto”, explica a alcaldesa, Sandra Ínsua.

Co novo texto aplicarase unha bonificación do 50% na cota íntegra do imposto a favor daqueles suxeitos que ostenten a condición de titulares de familia numerosa, previa solicitude e acreditación no Concello e sempre e cando os bens sobre os que se pretenda aplicar a rebaixa non teñan un valor catastral superior ós 100.000 euros.

Os interesados deberán presentar a solicitude antes do 31 de decembro para que teña efecto en 2021.

Por outro lado, tamén se someterá a votación unha modificación da taxa dos servizos de redes de sumidorios para incrementar en 9 euros o epígrafe que afecta ás vivendas unifamiliares e pisos vivenda. Manteranse as cotas para comercios, cafeterías, bares, tabernas espectáculos, restauranes, salas de festas, discotecas e aloxamentos.

“Non ten afán recadador, só queremos lograr un equilibrio nas contas , xa que o custo do servizo incrementouse moito a causa das depuradoras”, sinala a alcaldesa. J. M.