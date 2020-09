Camariñas tramita o traspaso ao Concello da estrada ao faro Vilán

Camariñas. A alcaldesa de Camariñas, Sandra Ínsua, e os concelleiros Sergio Caamaño e Encarna Liñeiro, mantiveron unha xuntanza cos técnicos da Autoridade Portuaria para avanzar na tramitación para que a estrada ao faro Vilán pase a ser de titularidade municipal.

Revisaron o anteproxecto de arranxo da vía que, unha vez executado, pasará a ser do Concello, estando previsto que a cesión se faga efectiva de cara ó vindeiro ano 2021.

Dende o goberno local subliñan que “a intervención nesta estrada suporá un revulsivo importante para o desenvolvemento social e económico de Camariñas, tendo en conta a súa incidencia no turismo e nas melloras que isto suporá para o uso e goce do patrimonio natural, cultural e paisaxístico da contorna, un dos lugares máis visitados anualmente do municipio”.

A rexedora agradece á Autoridade Portuaria “a súa predisposición e vontade para que esta vía pase a ser de titularidade municipal, o que supón para nós un paso de xigante”, afirmou. Tamén se reuniu con responsables do Catastro para tratar a problemática existente en Xaviña. M. L.