Camariñas traslada a outubro a trinta Mostra do Encaixe

O Concello de Camariñas anuncia que este ano sí haberá Mostra do Encaixe, pero non será en Semana Santa, como viña sendo habitual, senón no mes de outubro, entre os día 8 e 12, coincidindo coa ponte do Pilar.

Logo dunha extensa deliberación e de múltiples conversacións cos sectores que vertebran a economía do municipio, “sería terrible suspender por segundo ano consecutivo a Mostra do Encaixe”, subliña a alcaldesa, Sandra Insua.

“Será un evento que estará marcado pola pandemia, aínda que agardamos que a situación nos últimos meses do 2021 sexa moito mellor que a que temos agora”, recalca Encarna Liñeiro, a concelleira de Encaixe. “Contemplamos estritas medidas de seguridade e hixiene e controlaremos os aforos de todas as salas”, suliña esta edil.

Pola súa banda, a directora da Mostra, Dolores Lema, anuncia que “con todo, organizaremos durante a Semana Santa, actividades ao aire libre e adaptadas ao contexto sanitario vixente, que terán o encaixe como elemento protagonista”, precisaba.

A idea non é outra que combinar ambas celebracións. Por unha banda, a virtual, que tanto éxito tivera como alternativa no pasado 2020 e con “algunha que outra sorpresa”; e por outro lado, a presencial, sempre atendendo “á evolución da situación e con moita precaución”, insisten desde o Concello.

Hai que lembrar que a Mostra do Encaixe Deputación da Coruña tivo que suspenderse no 2020 por mor da pandemia, e a organización optou por celebrar unha edición virtual a través das redes sociais da feira, que tiveron unha moi boa acollida.

Visto que este ano tampouco será posible celebrar unha feira presencial nas súas datas habituais, en Semana Santa acordaron aprazala ata o outono, coa confianza de que a situación sanitaria permita xa organizar o tradicional encontro de palilleiras.

APOIO. A cita co encaixe contará, un ano máis, co apoio da Deputación da Coruña, que financiará, conxuntamento co Concello de Camariñas, os case 100.000 € que precisa.

O ente provincial achegará 45.000 euros para financiar os gastos que xa estaban executados antes da súa cancelación o pasado ano 2020. O acordo contempla también o financiamento da primeira Mostra Virtual, que foi seguida por 237.962 usuarios que visualizaron desde os seus fogares os 175 vídeos que se emitiron durante a última Semana Santa por Youtube.

A alcaldesa, Sandra Ínsua, agradece á Deputación e ao seu presidente “o esforzo que está a facer neste ano tan difícil porque sen este apoio económico sería moi difícil para nós facer fronte aos gastos que xa tiñamos da Mostra: a súa promoción, a montaxe ou a consignación do concurso de deseñadores mozos”.