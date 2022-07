Camariñas vai contar cunha nova Casa do Maior con cinco prazas

Camariñas. O Concello de Camariñas contará cunha nova Casa do Maior con capacidade para 5 persoas usuarias, tras a comunicación no Diario Oficial de Galicia, que fixo pública a resolución mediante a cal acorda achegar a administración local un total de 53.575 euros para poñer en marcha este novo servizo.

Mediante un acordo en xunta de goberno local, o Concello acordaba ofertar o Centro de Iniciativas, situado na rúa Río do Prado, para que funcionase como a segunda Casa do Maior, que poderá estar operativa a partir do vindeiro mes de novembro.

Así, tras a inauguración da Casa do Maior de Xaviña, o Concello aposta polo Centro de Iniciativas para acoller este servizo e ofrece para isto unha gran aula do edificio.

A alcaldesa de Camariñas, Sandra Insua, destaca que “é unha gran nova para a veciñanza, para os nosos maiores, xa que se trata dun servizo moi demandado e poderemos aumentar así a cobertura en materia social”. arca