Cáritas formou na vila de Corcubión a catorce futuros camareiros

Corcubión. Sete mulleres e outros tantos homes de distintas nacionalidades veñen de rematar o curso de auxiliar de hostalería e camareiro de restaurante-bar, que foi impartido en Corcubión polo departamento de Formación e Emprego de Cáritas Diocesana de Santiago.

O ciclo formativo desenvolveuse no restaurante Praia de Quenxe, que cedeu desinteresadamente as súa cafetería, o comedor e a cociña para que os alumnos poidesen formarse e comprobar o que se van atopar cando se integren no mundo laboral. Agora farán as prácticas en establecementos de Cee e Corcubión para completar as 100 horas do curso formativo.

No caso da vila ceense terán que pospoñerse no tempo debido a que o Concello atópase en fase 3 e os locais de hostalería están pechados.

Ao acto de clausura asistiron o representante de Cáritas de Santiago, José Alberto Fernández Garralón; o párroco Desiré Koukou e a directora de Cáritas Unidad Pastoral de Cee, Lurdes Pardo.

Todos eles animaron aos participantes no ciclo a poñer en práctica os coñecementos e habilidades adquiridas no curso, ao tempo que os felicitaron polos bos resultados nesta primeira fase. J. L.