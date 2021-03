Cee abonará este año el canon máximo de 80.000 euros a la concesionaria de la piscina

Los ediles de la Corporación de Cee participaron ayer en dos sesiones extraordinarias, una de ellas de carácter urgente, en la que se aprobó un informe que rebate las alegaciones presentadas por la empresa encargada del servicio de recogida de residuos al pliego de condiciones para una nueva licitación. Dicho documento será ahora remitido al Tribunal de Contratación Pública, que será el encargado de resolver las reclamaciones interpuestas.

La referida empresa mostró su discrepancia porque en el pliego no se contemplaron los gastos de seguros sociales, alegando además que la cesión de dos trabajadores municipales para dicho servicio no se ajusta a la legalidad. A este respecto, la alcaldesa, Margarita Lamela, señala que el informe técnico del Concello rechaza dichas demandas “dadas las contradicciones” de la concesionaria del servicio, “pues, después de ser requerida hasta en tres ocasiones, presentó unos datos en los que no concuerdan los salarios que dice haber abonado a los trabajadores con los que realmente percibieron en 2020, que fue una cuantía menor”. Respecto a los dos cedidos por el ayuntamiento, la regidora asegura “que llevan casi veinte años en esta situación y son operarios del Concello, que es quien abona sus salarios”.

Además, desde el pasado mes de enero, según Margarita Lamela, la empresa dejó de prestar el servicio de recogida de cartón puerta a puerta, asumiendo dicha tarea trabajadores municipales, “por lo que la empresa derivó los operarios que realizaban esa función al servicio de recogida de residuos y a la limpieza viaria, por lo que no se ajustan a la realidad los datos que aportan”.

El portavoz del PP, Antonio Domínguez, insistió en que “o pliego contén moitos erros, como xa o advertimos desde o principio, e se o tribunal o examina na súa totalidade estou convencido de que o rexeitará”. Y de no ser así, añadió, “non vai haber licitadores” porque asegura que no contempla una buena parte de los gastos del servicio “como os derivados da implantación do colector marrón de residuos orgánicos, que elevará os costes de recollida e transporte, xa que estes hai que trasladalos á planta de Sogama en Cerceda”. A este respecto, la alcaldesa señaló que la nueva planta de transferencia que se ubicará en el polígono ya podrá recibir también la fracción orgánica.

En la segunda sesión, con la abstención de los ediles de PP y BNG, se aprobó la liquidación del canon de 80.000 euros (el máximo contemplado) a la concesionaria de la piscina municipal, tal y como establece el modelo de gestión interesada. Dicha cuantía es la máxima acordada que debe aportar el Concello para cubrir los ejercicios en los que el servicio resulte deficitario para la empresa.

En 2020, debido a las restricciones derivadas de la pandemia obtuvo unos ingresos de 176.571 euros y los gastos justificados ascendieron a 278.635 euros, lo que supone unas pérdidas de algo más de 102.000 euros. El Concello está obligado a cubrir el déficit de cada año, pero con un tope máximo de 80.000 euros.

Por otro lado, la Corporación avaló, por unanimidad, un suplemento de crédito por valor de 175.984 euros para la adquisición de un vehículo pick-up dotado con una cesta y la pavimentación de la rúa Campo do Sacramento, así como para acometer la obra de drenaje en el puente de Cabaleriza y contratar servicios y trabajos técnicos.

El grupo de gobierno (PSOE) pretendía también pavimentar la vía de acceso al casco urbano y a la factoría de Xeal, así como acondicionar un talud de la misma pero, a petición de la oposición, dicha actuación quedó sobre la mesa a la espera de negociar con dicha empresa para que realice una aportación económica en calidad de principal beneficiaria de la misma. También se propuso que dichos trabajos fuesen acometidos por la Xunta de Galicia pero, según la alcaldesa, “nos dijeron que al tratarse de una vía municipal el acondicionamiento corre a cargo del Concello, al igual que el refuerzo del talud, a pesar de que sirve de base para la carretera de Muros, que es de titularidad autonómica”.