Chega a Cee este sábado a obra ‘Fariña’

Cee. A adaptación da exitosa obra Fariña, de Nacho Carretero, sobre a historia do narcotráfico en Galicia nas últimas décadas do pasado século chega este sábado a Cee. Dirixida por Tito Asorey, conta no seu elenco con Sergio Zearreta, Marta Lado, Oswaldo Digón, César Goldi e Graciela Carlos.

Despois da súa estancia en Madrid e dunha longa xira pola península, está a piques de chegar á cifra dos 70.000 espectadores. Agora, o espectáculo poderá verse no auditorio da Casa de Cultura de Cee o sábado, día 11, ás 21.00 horas. As entradas poden mercarse en Ataquilla.com, biblioteca de Cee, O Ribeiro (Corcubión) e na taquilla da Casa de Cultura desde unha hora antes o propio día. M. L.