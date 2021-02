Cee da un paso adelante para elaborar el Plan Xeral de Ordenación Municipal

El Concello de Cee da un paso más en la elaboración del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) y, con tal fin, este lunes mantuvieron la primera reunión de trabajo la alcaldesa, Margarita Lamela, los portavoces de los grupos de la oposición y los técnicos municipales y de la empresa redactora.

El encuentro, según explicó la regidora, sirvió para dar a conocer las líneas generales de la normativa urbanística vigente y para poner sobre la mesa los primeros obstáculos que deberán salvarse. Uno de ellos es la elaboración de una cartografía digital, que no se exigía en el momento en que fue adjudicada la redacción del plan, y otro el de los deslindes con el municipio de Dumbría, en base a la documentación del Instituto Geográfico Nacional.

Respecto a la cartografía digitalizada, el gobierno local baraja dos opciones. Una es sacar a licitación dicha actuación y otra es adherirse a un convenio con la Xunta y la Fegamp, opción ésta que, a priori, podría ser la elegida, aunque la alcaldesa espera conocer los detalles el próximo jueves en una reunión que ya tiene concertada. Ello no impide que, de forma paralela, se puedan seguir desarrollando los trabajos de redacción del plan, si bien éste no se podrá aprobar definitivamente hasta que se incorpore dicha cartografía. Por lo que respecta al problema de los deslindes no afectan a la elaboración del documento ni tampoco a su aprobación, “pero hay que corregirlo”, indicó la regidora.

En la reunión también se analizaron las posibilidades de crecimiento urbano que se pueden contemplar en el PXOM. A este respecto, Margarita Lamela indicó que en función del número de viviendas que actualmente están vacías en Cee (1.571) y los datos de incremento medio de la población entre 2004 y 2020 (13 habitantes/año), así como el previsible aumento en el horizonte del plan (unos veinte años, 260 habitantes)- y la estimación de segunda vivienda (26), “solo se podría ampliar un 10% de la trama urbana”.

En cuanto a los plazos y previsiones para que el Plan Xeral pueda ser una realidad, los técnicos de la empresa redactora anunciaron que a mediados de abril podría estar listo el avance. A partir de ahí quedará aún mucho trabajo por delante, y confirmaron a los representantes municipales que el promedio de tiempo para concluirlo es de unos tres años.