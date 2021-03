Cee elaborará un novo pliego para a contratación do servizo de recollida de residuos

A Corporación de Cee celebrará hoxe unha sesión extraordinaria para acordar a anulación do pliego de condicións aprobado días atrás para licitar a concesión do servizo de recollida de residuos, logo de que se presentase unha nova alegación por parte dunha asociación e de que entrase en vigor unha nova lexislación.

A este respecto, a alcaldesa, Margarita Lamela, sinalou que se trata da Lei de residuos e solos contaminados de Galicia, publicada no DOG de 25 de febreiro “cuxa entrada en vigor é os 20 días naturais da súa publicación, polo que no momento da aprobación do expediente de contratación non estaba vixente”.

Tal e como sinala o recurrente, engade, “trae unhas consecuencias económicas substanciais para o cálculo do valor estimado e o presuposto base de licitación, non estando incluído nos actos preparatorios do contrato o custe dos medios humáns e materiais para realizar o servizo para recollida separada de biorresiduos (colector marrón), sendo obrigatorio conforme á lei citada”.