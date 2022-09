Cee instalará a depuradora de Porcar e renovará redes na rúa Pepe do Pocho

O Concello de Cee renovará as canalizacións de pluviais e fecais na rúa Pepe do Pocho (115.505 €) e completará o saneamento de Porcar coa instalación da depuradora (40.829 €) con cargo aos fondos do Plan Adicional da Deputación, tal e como se acordou no último pleno ordinario.

Na sesión tamén se aprobou, coa abstención do BNG e o voto en contra de IxCee, a modificación da taxa da escola infantil co fin de garantir a gratuidade do servizo para as familias. O cambio permitirá ao Concello acollerse ás subvencións da Xunta. Non obstante, a alcaldesa, Margarita Lamela, sinala que “seguiremos tendo un déficit anual duns 140.000 euros”. Pola súa banda, o portavoz do PP, Antonio Domínguez, subliñou que “a gardería de Cee pasará de ser a máis cara da zona a ser agora gratuíta”.

No apartado de rogos e preguntas saltou a polémica, a raíz dunhas interpelacións de IxCee e BNG acerca dunha presunta “usurpación de funcións” de encargado por parte dun electricista emparentado coa rexedora. Ás críticas sumouse o sindicato CSIF, que insta á alcaldesa a “restituir inmediatamente os dereitos de todos os traballadores ocupaando o seu posto legal e outorgándolles as funcións que lle corresponden”.

Margarita Lamela nega as acusacións e asegura que “como alcaldesa debo velar polos intereses de Cee a atender as necesidades dos seus veciños adoptando as medidas necesarias, máximo cando se trata de situacións de urxencia”. M. L.