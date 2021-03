Cee pagará 80.000 euros a la gestora de la piscina

La Corporación de Cee, con la abstención de los ediles de PP y BNG, aprobó la liquidación del canon de 80.000 euros (el máximo contemplado) a la concesionaria de la piscina municipal, tal y como establece el modelo de gestión interesada. Dicha cuantía es la máxima acordada que debe aportar el Concello para cubrir los ejercicios en los que el servicio resulte deficitario para la empresa.

En 2020, debido a las restricciones derivadas de la pandemia obtuvo, según indicó la alcaldesa, unos ingresos de 176.571 euros y los gastos justificados ascendieron a 278.635 euros, lo que supone unas pérdidas de algo más de 102.000 euros. El Concello está obligado a cubrir el déficit de cada año, pero con un tope máximo de 80.000 euros.

A este respecto, el portavoz del PP, Antonio Domínguez, señaló que “o que fixemos foi un acto de fe pois, como recolle o informe da Interventora, non se revisaron as cifras que aporta a empresa”. Recuerda que su grupo no es partidario de este sistema de gestión y recuerda que cuando se adjudicó el servicio, siendo él alcalde, “o Concello non só non tiña que pagar nada, senón que ingresaba 12.000 euros cada ano”.

En una sesión previa, de carácter extraordinario y urgente, los ediles ceenses aprobaron un informe que rebate las alegaciones formuladas por la empresa encargada del servicio de recogida de residuos al pliego de condiciones para una nueva licitación. Dicho documento será ahora remitido al Tribunal de Contratación Pública, que será el encargado de resolver las reclamaciones interpuestas.

La referida empresa mostró su discrepancia porque en el pliego no se contemplaron los gastos de seguros sociales, alegando además que la cesión de dos trabajadores municipales para dicho servicio no se ajusta a la legalidad. A este respecto, la alcaldesa, Margarita Lamela, señala que el informe del Concello rechaza dichas demandas “dadas las contradicciones” de la concesionaria “pues presentó unos datos en los que no concuerdan los salarios que dice haber abonado a los trabajadores con los que realmente percibieron en 2020, que fueron de cuantía menor”. Respecto a los operarios cedidos por el ayuntamiento, asegura “que llevan casi veinte años en esta situación y son operarios del Concello, que es quien abona sus salarios”.

El portavoz del PP, Antonio Domínguez, recordó que “cando se aprobou o pliego xa advertimos sobre o que agora alega a empresa e non se nos fixo caso”. Asegura que “ contén moitos máis erros, e se o tribunal o examina na súa totalidade estou convencido de que o rexeitará”. Así, señala que no contempla una buena parte de los gastos del servicio “como os custes de combustible e os derivados da implantación do colector marrón, que obligará a duplicar a recollida e ademais os orgánicos hai que trasladalos á planta de Sogama en Cerceda, o cal incrementará de xeito notable os gastos”.