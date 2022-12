Cee solicitará a Sanidade más servicios para el Hospital Virxe da Xunqueira

El Concello de Cee instará, a propuesta de la Corporación local, a la Consellería de Sanidade a que ponga fin a la "merma de servicios" en el Hospital Virxe da Xunqueira y que se implante de la especialidad de cardiología y amplíen otras para prestar una atención de máxima calidad.

La propuesta, que partió del grupo de gobierno (PSOE), fue apoyada por todos los grupos municipales, a excepción de los ediles de IxCee, que se abstuvieron. Entre las peticiones figuran la normalización de las consultas de dermatología, psiquiatría, otorrinolaringología y medicina preventiva. En el primer caso afirman que, desde el mes de agosto no hay dermatólogo y los pacientes tienen que desplazarse al hospital de A Coruña. Igualmente, el servicio de psiquiatría "lleva con carencias mucho tiempo", y en otorrinolaringología "se pasó de tener consultas a tiempo completo a tan solo dos días a la semana", afirman.

Por su parte, la medicina preventiva, añaden, "está tendiendo a desaparecer ya que solo acude de forma esporádica y no programada una profesional que se desplaza desde A Coruña".

Respecto a la demanda de nuevos servicios, la Corporación ceense solicita la implantación de la especialidad de cardiología y que se realicen los ecocardiogramas en el Virxe da Xunqueira. Asimismo, exigen la ampliación del servicio de nefrología, "ya que solo funciona tres días a la semana", que se aumente el personal del área de Digestivo "dado que la lista de espera de pruebas endoscópicas es alarmante", y que el servicio de reanimación postoperatorio se preste a tiempo completo dado que actualmente "se están derivando muchos pacientes al hospital de referencia cuando podrían ser operados en Cee".

A mayores, la propuesta que trasladarán a la Consellería de Sanidade incluye una petición para que se limpie la fachada del hospital y que se busque una solución permanente para la misma.

Desde el BNG, su portavoz Serxio Domínguez recordó la propuesta de su grupo para solicitar una entrevista de representantes de todos los partidos con el conselleiro de Sanidade para abordar todos estos temas, la cual, según indicó la alcaldesa Margarita Lamela (PSOE), ya ha sido solicitada.

Desde el PP, Camola Díaz afirmó que a su grupo les consta que el conselleiro ya está trabajando para dar respuesta a varias de las demandas planteadas, mientras que Pilar Iglesias, portavoz de IxCee, justificó la abstención señalando que "este es un problema nacional, que transciende más allá de Cee, pero que no votemos a favor no quiere decir que no estemos de acuerdo con esas necesidades". Por su parte, el edil de Ciudadanos, Juan Ramón Hermida, expresó su apoyo "a todo o que sexa mellorar".