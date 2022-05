Cee solicitará fondos europeos para mellorar equipamentos e a mobilidade

Reforzar os equipamentos de instalacións municipais, como o centro social, dotar de placas solares a piscina, acondicionar varias depuradoras, reformar o paseo da ría de Lires e humanizar e mellorar a mobilidade na Avenida de Fisterra son algúns dos proxectos que o Concello de Cee pretende acometer valéndose de distintas liñas de axudas de fondos europeos. Así o explicou a alcaldesa, Margarita Lamela, na última sesión plenaria, na que se aprobou un suplemento de crédito para habilitar as partidas necesarias para financiar as direccións de obra e elaborar os proxectos e tamén para suplementar a aportación municipal do Plan Complementario da Deputación, que se viu incrementado en algo máis de 111.000 euros.

A Corporación ceense tamén deu o visto bo a outros dous suplementos de crédito. Un deles co fin de complementar a aportación ao Servizo de Axuda no Fogar, debido ao incremento de horas de dependencia e tamén dos custos do servizo, e o outro para facer fronte aos gastos derivados da modificación dos proxectos da depuradora de Ameixenda e da renovación da rúa Madalena.

Por outra banda, o pleno rexeitou a solicitude de compensación extraordinaria solicitada pola empresa concesionaria da piscina municipal, que demandaba, a maiores do canon máximo establecido en 80.000 euros, un suplemento de 64.010,76 € para compensar perdas. O BNG, a través do seu portavoz, Serxio Domínguez, cualificou de “soprendentes” as contas que presenta cada ano a empresa e aínda que recoñeceu que é “moi complicado facer un exhaustivo seguimiento da actividade, nos consta, polo que nos din, que seguen entrando usuarios sen ticar na entrada”, afirmou.

Tamén a concelleira do PP, Águeda Díaz, sinalou que “hai xente que paga as entradas pero non se lles entrega o tícket”. A este respecto, a alcaldesa, Margarita Lamela, pide a esas persoas “que esixan o recibo cando abonen a entrada”.

O portavoz popular, Antonio Domínguez, lembrou que a piscina estivo “funcionando varios anos sen que lle custara nada ao Concello, e penso que se podería autofinanciar, pero este sistema é un fracaso”.

Respecto ás criticas de nacionalistas e populares, a rexedora asegurou que o canon que se paga no Concello de Cee (establecido nun máximo de 80.000 euros) é bastante inferior respecto ao doutros municipios “semellantes ao noso, como é o caso de As Pontes, onde aportan 700.000 euros cada ano”.

Na sesión tamén se aprobou, a proposta da comisión de contratación, a adxudicación do servizo de recollida de lixo á empresa Servizos dos Concellos Galegos. Asemade, modificouse o anexo de subvencións para incrementar de 1.500 a 1.780 euros a axuda a Solidariedade Galega co Pobo Saharaui para que este verán as familias de Cee poidan acoller a dous nenos ao amparo do programa Vacacións en Paz.

Igualmente, a Corporación avalou, coa única abstención de PSOE e Cs, unha moción presentada polo BNG en solidariedade e apoio ao pobo saharaui logo do acordo firmado polo Goberno español con Marrocos.