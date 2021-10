Certifican que a calidade da auga de Muxía xa é apta para o seu consumo

Muxía. Os resultados da análises realizadas pola empresa especializada Biocontrol y Calidad Alimentaria SL certifican que a auga da traída municipal do Concello de Muxía cumpre cos parámetros normais de consumo, polo que “dase por finalizada a problemática dos últimos días despois da actuación realizada o venres”, sinalan dende o goberno local. Nos vindeiros días seguirán realizando análises completas das augas para un maior control post-brote.

“Non se sabe con certeza a orixe do incidente pero a teoría que colle forza tras os resultados e os datos certificados obtidos é que no sistema de captación de auga (ETAP de Os Muíños) se albergaron dous tipos de bacterias (Escherichia coli e Clostridium perfringens) dun posible vertido, que son causantes de molestias gástricas compatibles cos síntomas que moitos usuarios padeceron nestes dias. Este feito, sumado a unha posible alteración do sistema de clorado que non dou contrarrestado a aparición de bacterias, puido ser o causante da grave problemática”, afirman.

Aínda así, engaden, “non se pode asegurar que todos os casos de afectados sexan vinculados co sistema de abastecemento de auga, polo que tamén se contempla a posibilidade de que existan dous focos paralelos: o maioritario, vinculado ao consumo de auga da rede municipal de orixe bacteriano, e outro, de menos casos, vírico que afecta a diferentes poboacións da provincia e que nada ten que ver con esta problemática”.

“Sexa cal sexa a causa, desde o Concello de Muxía traballouse en todo momento por solucionar o problema que os análises detectaron, coa maior celeridade e coa maior seguridade posible, activando os protocolos que existen para estos casos e informando a Consellería de Sanidade e a poboación muxiana en todo o momento e en tempo real”, sinalan.

O informe completo da empresa e do Concello de Muxía, composto de toda a documentación obtida do proceso, está en mans da Xunta de Galicia tal e como esixe o protocolo, para completar e analizar pola súa parte o expediente. Desde o Concello queren “agradecer a colaboración recibida do departamento de calidade ambiental durante o proceso” e lamentan “profundamente o acontecido e desexamos a pronta recuperación das persoas que poidan seguir a día de hoxe con problemas gástricos".