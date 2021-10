Chega o espectáculo Piperegrinos, as gaitas do Camiño a Cee este sábado

Piperegrinos, as gaitas do Camiño, un encontro con seis afamados intérpretes de Galicia, Cataluña, Aragón, Asturias, Castela e León e Portugal que están a actuar en oito vilas galegas entre os días 23 e 31 de outubro, chega o sábado, ás 12.00 horas, ao Auditorio Baldomero Cores, de Cee. Os interesados en asistir poden retiras as invitacións na biblioteca municipal de 9.30 a 13.30 e de 16.30 a 19.30 horas, ou o sábado no propio auditorio unha hora antes do inicio do espectáculo.

Os gaiteiros que intervirán neste acontecemento son: Francesc Sans, co instrumento sac de gemecs, de Cataluña, acompañado de Manel Martorell, mandola, e Titus Prats, percusión; Adrián Gil, coa gaita de boto, desde Aragón, acompañado de Alberto Navas, violín, e Serchio Pardos, guitarra, percusión; José Manuel Tejedor, coa gaita asturiana, desde Asturias, acompañdo de Richard García, teclado, e Daniel Álvarez, bouzouki, bodhran; Luis Antonio Pedraza, con gaita sanabresa, desde Castela e León, acompañado de Carlos Beceiro, guitarra, e Miguel Mateos, tambor sanabrés; Tiago Morais, intérprete da gaita mirandesa e gaita de sesimbra, desde Portugal, acompañado de Tiago Marques, acordeón e cavaquinho; e Oscar Ibáñez, gaita galega, de Galicia, acompañado por Xosé Li,- bouzouki- e Andrés Vilán – caixón-

O programa Piperegrinos, as gaitas do Camiño, organizado pola Xunta de Galicia, resalta a importancia da gaita como instrumento representativo das culturas europeas ao tempo que invita aos espectadores a unha viaxe sonora a través das diferentes gaitas ibéricas, coas que representar o importante intercambio cultural que se produciu nos distintos camiños de peregrinación a Santiago.

Trátase ademais, dun espazo de difusión e posta en valor das diferentes gaitas ibéricas e dos seus repertorios nun formato actual achegado á música folk e dirixido a todos os públicos, no que tamén ten cabida o público especializado. Neste sentido, este acontecemento situará a Galicia como punto de referencia do encontro e convivencia das gaitas ibéricas, que potencia a presenza de gaiteiros galegos e foráneos na escena musical do noso país e propicia sinerxías e alianzas para futuras colaboracións artísticas.