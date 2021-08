Cheo en todas as funcións da Semana do Teatro e as Artes Escénicas de Cee

Cee. Este domingo baixou o telón a VII Semana do Teatro e as Artes Escénicas do Concello de Cee: A EsCEEna! con oitenta minutos de gargalladas continuas do público con Mofa&Befa e o seu espectáculo Dúas pedras no camiño, e a presentación de FALA-ME Galician Trad Cabaré! a cargo da Compañía Nelsón Quinteiro.

Entre o elenco de artistas deste último espectáculo atopábase o bailador Iván Villar, Iván de Brens (finalista Mellor intérprete masculino de danza da XXIV edición 2021 dos Premios Max), quen recibiu o recoñecemento público do Concello de mans da alcaldesa Margarita Lamela.

O técnico de Cultura, Víctor Castiñeira, asegura que, un ano máis, “a resposta do público foi espectacular cubrindo o aforo dispoñible en todas as funcións”. A alcaldesa e o concelleiro de Cultura, Juan Manuel Buiturón, agradeceron o compromiso dos espectadores co festival ceense e desexaron que a edición de 2022 poida celebrarse xa sen ningún tipo de limitacións.

Rematou o teatro, pero o Agosto Cultural continúa con tres novas propostas na Praza da Constitución ás 20.30 horas con espazo acotado e limitación de aforo. Xa se poden retirar as invitacións na biblioteca municipal. O mércores, día 25, poderá verse A gran gala do circo, maxia e humor; o xoves, día 26, Pepe Suevos recalará en Cee no marco da súa xira por Galicia para celebrar os seus 20 anos nos escenarios; e o venres, día 27, actuará Asocirco Show. J. M.