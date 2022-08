Churrascada e moita música nas festas de San Ramón de Castromil

A parroquia de Salto (Vimianzo) comeza este venres as festas na honra de San Ramón, en Castromil, cunha churrascada a partir das 20.00 horas no campo da igrexa. A cita gastronómica será complementada cunha verbena musical amenizada pola orquestra M-3 Show e a discoteca móbil SuperFabrik. Non hai escusa para asistir, pois aínda que chova, haberá carpa para protexerse.

As celebracións continuarán o propio día de San Ramón, o 31 de agosto. Ás 13.00 horas comezará a misa solemne na igrexa de Castromil. Na sesión vermú actuarán gaiteiros, o grupo Foliada de Salto e o Dúo Charada, que porá música tamén á verbena na compaña da discoteca móbil SuperFabrik.

A comisión de festas conta coa colaboración do Concello de Vimianzo e o patrocinio de varias empresas locais.