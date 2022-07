Ciclo medio de soldadura e caldeiraría no IES Fernando Blanco de Cee

Cee. O IES Fernando Blanco, de Cee, impartirá no curso 2022/23 o Ciclo Medio de Soldadura e Caldeiraría na modalidade dual completa. Segundo as plataformas de emprego e as estatísticas do Sepe, soldadura é unha das profesións máis demandadas actualmente e con boa saída laboral. É por isto que se ofrece esta formación na comarca da Costa da Morte por primeira vez nun centro educativo público.

A entidade colaboradora que acollerá ao alumnado na súa formación na empresa desde o primeiro ano é Gerca Acero y Metal, SL. Toda persoa que estea interesada en acceder a esta formación aínda pode presentar a súa solicitude, xunto co seu currículo en formato Europass na secretaría do IES Fernando Blanco de Cee.