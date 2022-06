Cincuenta aniversario das festas de San Antonio de Xallas, en Cee

Despois de 22 anos, a imaxe de San Antonio de Padua da parroquia de Cee regresa a Xallas para a novena e a festa. Foi no ano 2000 a última vez que se levou ata o lugar, que no 2001 inaugurou a capela construída polos veciños na horna de San Antonio, acto no que tamén se bendeciu a actual imaxe que veneran en Xallas.

Non obstante, este ano, coincidindo co 50 aniversario da festa ambas imaxes estarán na capela para a novena que comeza este venres ás 21.00 horas e a festa que terá lugar o domingo 12 de xuño, a partir das 13.00 horas.

O luns, día 13, festividade de San Antonio, trasladarán as dúas imaxes á igrexa parroquial de Cee para a función na honra do santo, que comezará ás 21.00 horas. Haberá procesión extraordinaria cas dúas tallas de San Antonio de Padua polas rúas de Cee, coa que se darán por clausurados os actos do 50 aniversario das festas de Xallas.

Unhas celebracións que están enmarcadas na programación do Ano Xubilar Mariano da Virxe da Xunqueira, que este sábado, día 4, trae a Cee a proxección da película El beso de Dios, que se complementará cun coloquio co director da mesma, Pietro Ditano. O pase comezará ás 22.30 horas nos Cines Xunqueira.