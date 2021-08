Cine, música e teatro na recta final de agosto en Dumbría

A vindeira semana chega a Dumbría acompañada de cine, música e teatro. O martes, día 24, no paseo marítimo do Ézaro proxectarase a a película Sicixia a partir das 22.00 horas. Ao remate, os asistentes poderán participar nun coloquio co seu director, Ignacio Vilar.

O venres, día 27, as instalacións do Conco acollerán o espectáculo musical infantil Contos de Chuches Amil. Comezará ás 19.00 horas, e trátase dunha actividade organizada pola Biblioteca de Dumbría que está financiada a través do programa Ler Conta Moito 2021 da Rede de Bibliotecas Públicas de Galicia.

E o domingo, día 29, a compañía Talía Teatro presentará no Conco a obra Voa, voa!, dirixida ao público infantil e familiar. A función comezará ás 20.00 horas e está enmarcada na programación da Rede Cultural da Deputación da Coruña.