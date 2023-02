Comeza a segunda fase de renovación da instalación eléctrica do castelo vimiancés

Xa está en marcha a segunda fase de renovación da instalación eléctrica do castelo de Vimianzo, adxudicada por un orzamento de 72.354,24 euros, aportados integramente pola Deputación da Coruña. O proxecto permitirá realizar accións de mellora no sistema de datos, son (megafonía/ambiente nas estancias interiores e son para eventos no patio interior), intrusión e protección contra raios e incendios. Previamente, realizáronse unha serie de actuacións mínimas que permitían mellorar a mesma sen desplegar novas canalizacións. Estes traballos complementaranse cos anteriores buscando a homoxeneidade da instalación completa.

Ao tratarse dun Ben de Interese Cultural (BIC), “trátase de actuar minimamente sobre a estrutura e unidades murarias do castelo, realizando a maior parte das instalacións en superficie ou ocultando as mesmas a través do mobiliario. Tamén se minimizarán os riscos buscando garantir a mínima afección ao inmoble en caso de incendio ou tormenta”, sinalan dende o concello.

Mellorarase a calidade lumínica no interior, debido a que traballan artesáns e artesás desenvolvendo os seus produtos de xeito manual e se require un alto nivel de detalle; tamén se habilitará acceso a Internet para mellorar os servizos dispoñibles e para posibilitar a instalación futura de elementos interactivos nas zonas de exposición.

A alcaldesa, Mónica Rodríguez, sinala a importancia desta segunda fase, que non só “complementará a primeira, tamén permitirá sentar as bases para futuras actuacións que suporán un antes e un despois no castelo, o centro neurálxico da actividade municipal e provincial e elemento dinamizador da nosa cultura”. Agradece “novamente a implicación da Deputación da Coruña á hora de preservar e mellorar unha instalación senlleira”.

“Entendemos que os investimentos hai que realizalos acorde ás necesidades do noso patrimonio baseándose na protección, na renovación das instalacións existentes e na mellora dun dos nosos emblemas”, engadiu Rodríguez