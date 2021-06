Comezaron os traballos para ampliar a ponte de Baio sobre o río Grande

A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade iniciou este luns as obras de acondicionamento e rehabilitación da ponte de Baio sobre o río Grande, que suporán un investimento de 328.000 euros. A intervención prevese que estea rematada entre finais de verán e comezos do outono.

A actuación acometerase na estrada AC-552, no treito entre o punto quilométrico 2+100 e o 3+000. Trátase de mellorar a seguridade viaria e a accesibilidade peonil na ponte da estrada autonómica, de xeito que se facilite a mobilidade entre ambas as ribeiras do río Grande. O proxecto porá en valor a propia estrutura da ponte e a súa contorna, tanto as beirarrúas, as marxes do río, como os treitos de acceso á ponte.

A obra, que conta coa resolución favorable da Comisión Provincial de Patrimonio, centrarase na ampliación da sección transversal da ponte mediante a execución dunha lousa de formigón armado, con voadizos en ambos os laterais. Esta ampliación permite reordenar o tráfico rodado e peonil, xa que a nova sección transversal posibilitará albergar dous carrís de 3 metros de ancho, beiravías de 0,25 ou beirarrúas de 2,10 metros de anchura.

Cronograma para minimizar as afeccións ao tráfico

Co obxectivo de minimizar a afección ao tráfico, a execución das obras foi programada por fases. O cronograma previsto para levar a cabo as actuacións xa foi trasladado aos Concellos de Zas e Vimianzo.

Este luns comezaron os traballos previos, coa instalación de sinais verticais, e mañá, martes, continuarán co pintado e a colocación de barreiras para iniciar os traballos de escavación do noiro que aloxará as canalizacións para repoñer os servizos de telecomunicacións. Nesta etapa preparatoria está previsto ocupar un dos carrís e permitir tráfico de vehículos alternativo regulado con semáforos polo carril dereito, en sentido Fisterra. Ademais, habilitarase sinalización cos desvíos alternativos para os vehículos nos accesos pola AC-552 e nos enlaces coa AG-55. Os peóns terán un paso habilitado en todo momento.

A partir do 19 de xullo, comezarán os traballos de rehabilitación da ponte coa demolición do muro e o seu acondicionamento para a ampliación do taboleiro. Nestas fases permitirase o tráfico de vehículos alterno regulado con semáforos e os peóns terán un paso habilitado. Na segunda quincena de agosto terá lugar a preparación da ponte para o asento das lousas. Durante estas semanas estará cortada totalmente a circulación de vehículos pola ponte, sendo obrigatorio utilizar os desvíos alternativos sinalizados. Desde xeito, evítase que o corte se realice na primeira quincena de agosto, cando hai máis afluencia de tráfico. A principios de setembro xa se abrirá a ponte ao tráfico coa nova sección ampliada e realizaranse os cortes de carril necesarios para o estendido do aglomerado do taboleiro ou a execución das xuntas de dilatación.