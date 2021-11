Este venres comezaron as tarefas de limpeza de varios ríos no Concello de Cee, logo da solicitude feita polo goberno local a Augas de Galicia o pasado mes de setembro.

As actuacións céntranse no río Cee, dende a zona de Lobelos ata a ponte da Groba; no rego das Laxes, dende a zona de Toba ata a Avenida de Fisterra, e no río Ferrol dende Escabanas ata a rúa do Lavadoiro. Os traballos consisten en retirar as árbores caídas sobre o leito, así como restos de biomasa e outros tapóns existentes.