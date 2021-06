Con fibra pero sin servicio desde hace un año en un edificio fisterrán

Fisterra. José Fernando Carrillo, presidente de la Asociación de Vecinos de Fisterra Costa da Morte” denuncia que, desde hace más de un año, su edificio, ubicado en el número 11 de la Travesía de Castelao, dispone de los equipos de fibra óptica pero, tanto él como sus vecinos, no pueden contratar el servicio con ninguna empresa de telefónica porque “nos dicen que en esa dirección no hay cobertura”.

Asegura que “tenemos cableado y una caja fantasma, de la que nadie sabe de su existencia”. Al parecer, añade, estas instalaciones están subvencionadas por el gobierno central a través del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, según les informaron desde Amtega (Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia).

No obstante, añade Carrillo Ugarte, “colocan los equipos para obtener, presuntamente, la subvención, pero luego no se dan de alta o esto se realiza de forma totalmente anárquica, por lo que no tiene utilidad práctica alguna y se transforma en una burla a los vecinos para los que la fibra óptica hoy es imprescindible para el teletrabajo o, simplemente, disfrutar de un servicio de Internet de calidad”.

La instalación del los equipos necesarios para disponer de dicho servicio fue realizada por la empresa Lyntia, que tiene su sede en Madrid, en el mes de mayo de 2020. Desde entonces, los intentos de los vecinos por poder hacer uso de los mismos y disfrutar de una conexión por fibra resultaron en vano. J. M. RAMOS