Concerto da Orquestra Infantil Sinfónica de Galicia no auditorio de Vimianzo

Vimianzo recibirá este domingo, 3 de abril, á Orquestra Infantil Sinfónica de Galicia (OISG) no Auditorio da Casa da Cultura. Interpretarán pezas de Handel ou Tchaikowsky e as entradas pódense adquirir por Internet, a través da ligazón https://bit.ly/3LsYxxf ou na billeteira unha hora antes do concerto, ás 17.30 horas.

No seu segundo concerto da tempada, as rapazas e rapaces que integran a OISG plantexa un proxecto de repertorio programático co que o alumnado puido profundizar en aspectos técnicos iniciados a comezos do curso e no que se aprenden os recursos necesarios para poder transmitir o traballo realizado cada fin de semana. Interpretaranse tamén pezas de autores contemporáneos como Hans Zimmer.

Divididos en dúas seccións, a través do Grupo Pizzicato, dirixido por Enrique Iglesias, e o Grupo Arcos, baixo a batuta de Jorge Montes, interpretarán String ensemble book, de S. Nelson; Selección de piezas fáciles de G.F. Handel; Let it go, que forma parte da banda sonora da longametraxe de animación Frozen; Concerto grosso, Op. 6 Nº4 de Handel; Elegía para cuerdas de Tchaikowsky e a Suite de Piratas del Caribe para pechar, de Hans Zimmer.