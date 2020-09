O grupo Luar na Lubre ofrecerá o domingo, día 27, un concerto no hotel Bela Fisterra. A música comezará a soar ás 18.00 horas e os asistentes poderán gozar dos temas do último disco da agrupación galega. As súas notas musicais estarán acompañadas polas melodías do mar que chegan dende a praia da Langosteira, ao pé da cal está emprazado o establecemento hoteleiro fisterrán. A entrada é de balde ate completar o aforo permitido.