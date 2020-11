Conmemoran o 130 aniversario do afundimento do ‘Serpent’ en Camariñas

A alcaldesa, Sandra Insua, e as concelleiras Encarna Liñeiro e Begoña Tajes levaron a cabo este martes unha ofrenda floral no Cemiterio dos Ingleses para conmemorar o 130 aniversario do afundimento do ‘Serpent’.

Este ano, como viña sendo habitual, non haberá espectáculos teatralizados por mor das restricións que marca o contexto sanitario actual. De tódolos xeitos, o goberno local está a traballar nunha serie de homenaxes para todos os mariñeiros afogados do municipio.

Un destes proxectos é o Museo dos Naufraxios, que se pretende instalar na lonxa vella e que agárdase que no ano 2021 comece a tomar forma.