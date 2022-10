Contabilizan 16.500 visitas ao faro Vilán de Camariñas ao longo deste ano

Camariñas. A Asociación de Empresarios e Promoción Turística de Camariñas anunciou o peche do faro Vilán e a súa sala de exposicións ata a vindeira Semana Santa, despois de recibir 16.539 visitantes no que vai de ano.

O 86 % das persoas que se achegaron ao faro eran nacionais (27 % de Galicia e o 59 % procedentes do resto de España), maioritariamente de Madrid, Cataluña e Castela León. Polo que respecta aos visitantes do estranxeiro (14 %), destacaron os chegados de Francia e Italia, seguidos dos procedentes de Alemania, Reino Unido, Portugal e Suiza. Tamén pasaron polas salas do Vilán turistas de Rusia, Estados Unidos, Canadá, Centroamérica, Sudamérica e tamén da lonxana Oceanía.

A través das enquisas de turismo en destino, a Asociación de Empresarios de Camariñas tamén recolleu suxestións dos visitantes que pasaron pola faro Vilán. Entre elas, avalaron o fomento dun turismo de calidade, sen masificacións, e demandaron que se coide máis o entorno e que se poida subir aos faros.

Tamén reivindicaron a promoción do Camiño dos Faros e máis información sobre rutas e itinerarios que teñen deseñados os diferentes concellos. Non se esqueceron tampouco de reivindicar unha mellora da rede de estradas e da sinalización dos lugares turísticos, así como que a información turística esté dispoñible tamén en castelán e inglés. Asemade, solicitaron máis áreas para autocaravanas e que se habiliten máis praias para poder desfrutar dos areais con mascotas. M. L.