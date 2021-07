Continúan as mobilizacións do comité de Xeal este venres na fábrica de Brens

O comité de Xeal continúa adiante co calendario de mobilizacións semanais e este venres, 2 de xullo, o persoal concentrarase ás 14.45 horas, diante da fábrica de Brens (Cee). As concentracións son en apoio ás reivindicacións do persoal que esixe da Xunta de Galiza que recoñeza a nulidade da operación de venda realizada por FerroAtlántica (Grupo FerroGlobe) a TPG-Ithaka, por non terse requirido a autorización administrativa previa correspondente, tal e como se requiriu no ano 1992 para a adquisición da entón Carburos Metálicos.

Califican de “fraude” a operación de cambio de titularidade das centrais e do complexo industrial de FerroAtlántica e pídenlle á Xunta que interveña ante a empresa para demandar a inmediata posta en marcha dos fornos e a cobertura de todos os postos de traballo destruídos tanto no cadro de persoal, como de emprego eventual como na industria auxiliar, dende a chegada de Ithaka á dirección.

Desde o comité esixen tamén “a readmisión do traballador inxustamente despedido fai unhas semanas pola política de persecución contra os traballadores e traballadoras iniciada pola dirección da empresa, á que hai que sumar a presunta existencia de dous casos de acoso (laboral e sexual) dos que o comité tivo coñecemento recentemente, denunciados por parte de dúas traballadoras da empresa que interpuxeron as correspondentes denuncias e que a empresa tiña ocultado”.

Solicitaron unha reunión coa empresa, “e pese o recoñecemento de conductas inapropiadas por parte dun superior e que poden ser constutivas de acoso moral, laboral e sexual, non se adoptaron ningún tipo de medidas contra o presunto agresor, polo que, o comité está a estudar as accións a adoptar para denunciar estas situacións de machismo, acoso laboral e sexual, que non imos consentir e hai que combater”.