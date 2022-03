Convocada en Zas a quinta Mostra de Teatro Afeccionado Labarta Pose

Zas. Bota a andar a V Mostra de Teatro Afeccionado Labarta Pose, organizada polo Concello de Zas, despois de que tivera que ser suspendida en marzo do 2020 debido á situación sanitaria provocada pola Covid. Ata 28 de marzo está aberto o prazo para que todas aquelas compañías e grupos de teatro afeccionado galegos presenten as súas obras. Nas bases do certame -publicadas no Tablón de Anuncios da Sede Electrónica do Concello - pode consultarse a documentación requerida así como descargar as fichas de inscrición.

Cada compañía/grupo presentará tantas obras como o desexe, das cales só unha poderá ser finalista. Entre todas as que se presenten, un xurado composto por membros do Concello de Zas e do grupo de Teatro Badius seleccionará cinco obras finalistas.

Os espectáculos que pasen á final representaranse os sábados 23 e 30 de abril, 7, 14 e 21 de maio ás 21.00 horas e o lugar de representación distribuirase entre o Auditorio Municipal de Zas e o Auditorio Municipal de Baio. A entrega de premios terá lugar o domingo 29 de maio ás 18.00 horas.

Premios

Repartiranse un total de 3.500 euros en premios que se outorgarán ás cinco mellores obras elexidas polo xurado (900, 800, 700, 500 e 400 euros, máis trofeo e diploma, respectivamente) e á mellor representación designada polo público (200 euros, trofeo e diploma).

Tanto a celebración da mostra como o número de público asistente ás representacións están condicionadas ás circunstancias concorrentes derivadas da crise sanitaria, así como ao cumprimento das recomendacións sanitarias. Para máis información ou consultar dúbidas, as persoas interesadas poden contactar coa organización a través do enderezo electrónico mostrateatrozas@gmail.com.