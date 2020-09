Convocada unha xornada de limpeza de lixo plástico no río do Porto

O sábado, día 3 de outubro, os voluntarios volverán a baixar á ribeira para recoller o lixo plástico acumulado no río do Porto (Camariñas). A convocatoria partiu dos colectivos PX Costa da Morte e Mar de Fábula, en colaboración co Concello. A iniciativa realizarase no marco do Proxecto Ríos de Adega.

Quenes desexen participar deberán inscribirse, aos efectos de cobertura de seguros e cadea de contactos do covid-19, a través do enderezo electrónico info@mardefabula.es, ou chamando ao 608 609042. O aforo é limitado.

O punto de encontro será a praza do Outeiro, diante do local de PX, na Ponte do Porto, ás 11.00 horas. O tempo aproximado da limpeza será de dúas horas e todos os voluntarios deberán levar máscara. É recomendable tamén que leven luvas de traballo e botas de goma.