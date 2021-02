Convocadas en Cee as Becas Fernando Blanco

CEE. A Fundación Fernando Blanco de Lema e o I.E.S. Fernando Blanco de Cee veñen de convocar a décima edición das Becas Premio Fernando Blanco, correspondentes ao curso 2020-2021. Esta iniciativa, xurdida no curso 2011-2012, naceu cun dobre obxectivo: por un lado recoñecer e premiar o esforzo, aplicación e resultado do alumnado do centenario instituto ceense, e, por outro, recuperar una tradición histórica da entidade, posto que xa no regulamento de 1886, recollíase a necesidade de agasallar aos mellores expedientes de cada curso. Ao igual que en edicións pasadas, ditas Becas teñen por finalidade premiar a 5 dos mellores expedientes académicos do I.E.S. Fernando Blanco de Cee (cursos: 1º de Ciclo Básico; 3º da E.S.O; 1º Bacharelato; 1º de Ciclo Medio e 1º de Ciclo Superior).

Cada un dos Premios está valorada en 500 € (220 € en metálico e 280 € en vales de compra a consumir en algún dos establecementos colaboradores). Os alumnos que opten a estas Becas deberán ter todas as materias aprobadas en xuño, cunha nota media mínima de 8,5.

A cerimonia de entrega das Becas, celebrarase nun día aínda por determinar do mes de outubro de 2021 no salón de actos do I.E.S. Fernando Blanco, sempre que a situación epidemiolóxica o permita.

Para levar adiante esta iniciativa, a Fundación e o I.E.S. FernandoBlanco contarán coa colaboración de varias entidades e establecementos que, ano a ano, son fieis á súa cita con estas becas premio. Na edición do ano pasado resultaron galardoados Laura Cernadas Gómez (3º ESO); Ari Moure Martínez (1º Bacharelato); Darío Domínguez de la Fuente (1º C. B. Electricidade); Nerea Santamaría Fariña (1º Ciclo Medio - Xestión Administrativa); Carlos López Fernández de Castillejo (1º Ciclo Superior - Administración e Finanzas).