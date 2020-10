Corcubión comeza o luns cas escolas deportivas

COSTA DA MORTE. O Servizo de Deportes do Concello de Corcubión porá en marcha este luns varias actividades deportivas sen contacto e seguindo os protocolos sanitarios para previr contaxios de covid-19. A oferta inclúe unha escola de patinaxe artístico para nenos e nenas, que aprenderán a desprazarse sobre patíns e os elementos técnicos do deporte sobre rodas. As clases impartiranas técnicos do C.P.A. Costa da Morte. Tamén se porá en marcha a escola náutica para o desfrute de actividades relacionadas co mar, vela lixeira e kayak. Desenvolveranse os sábados no peirao de Corcubión e estarán coordinadas polo Club Marítimo Carrumeiro. Asemade, o Concello ten previstos programas colectivos de entrenamento funcional para a mellora da condición física global, incluíndo o reforzo das capacidades condicionais e coordinativas. Estas actividades queimagraxas terán lugar os martes e xoves, de 20.00 a 21.00. Outra das modalidades que se impartirá é a de pilates, os luns e mércores de 21.10 a 22.10 horas. A veciñanza tamén poderá facer uso do ximnasio municipal, que dispón de cintas de andar, elípticas, remo, bicicletas e máquinas multipesas. As prazas son limitadas e os inscritos admitiranse por orde de apuntamento. Os interesados deben dirixirse ás oficinas do concello, ao pavillón ou chamar ao número de teléfono 981 745 400. M. L.