Cortan las ruedas a dos furgones en Camariñas

COSTA DA MORTE. Dos furgonetas de la empresa Distribucións O Vilán, que estaban aparcadas no acceso á lonxa vella de Camariñas, aparecieron en la mañana del domingo con las ruedas cortadas. Ambos vehículos de reparto de mercancías pertenecen a la empresa de la presidenta de la Asociación de Empresarios e de Promoción Turística, Olga Campos, que este lunes presentó la correspondiente denuncia ante la Guardia Civil de Camariñas. “É maior o dano moral e anímico que o económico”, afirma, al tiempo que agradece las numerosas “mostras de solidariedade” que está recibiendo. “Aínda que poidamos ter algunha sospeita, non sabemos quen poido facer este acto, que só tiña como obxecto facer dano”, añade. Espera que la difusión de lo sucedido y la apertura de la investigación para tratar de identificar al autor o autores puedan servir para que “accións coma esta non se volvan a repetir, pois son feitos moi lamentables”. J.M. r.