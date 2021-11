O Concello de Zas informa que, con motivo da realización de diversos traballos na rede de abastecemento de auga, está programado un corte no subministro que afectará á localidade de Baio e que se realizará dende as 23.00 horas de mañá mércores ata as 08.00 horas do xoves. Piden, de antemán, disculpas polas molestias que este corte poida ocasionar.