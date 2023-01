Costa da Morte disporá de máis de 631.000 € de fondos do plan Leader

Vimianzo. A xunta directiva da Asociación Costa da Morte GDR, presidida por Manuel Muíño, aprobou o cadro financeiro da convocatoria Leader 2023-2024.

O pasado día 29 de decembro de 2022 Agader publicou no Diario Oficial de Galicia os fondos exactos que hai para cada grupo de desenvolvemento rural para a nova convocatoria de fondos Leader.

En total, Galicia contará con 15.284.434 € (o 20 % para a anualidade 2023 e o 80 % para a anualidade 2024). Ao GDR Costa da Morte correspóndenlle 631.600,31 €; 126.320,06 € para a anualidade 2023 e 505.280,25 € para o exercizo seguinte.

Por unanimidade dos presentes aprobouse o cadro financeiro para a convocatoria 2023-2024 coa seguinte distribución: 65 % para proxectos produtivos (410.540,20€) e 35 % para proxectos non produtivos (25 % de Concellos (157.900,08 €) e 10 % de asociacións (63.160,03 €)).

O prazo para presentar solicitudes para esta convocatoria vai ata o 31 de xaneiro. O máximo de axuda por proxecto produtivo é de 125.000 € (e ata o 40 %). Pola súa banda, para os non produtivos é de 38.000 euros por promotor e período Leader (do 32 % ata o 90 %, dependendo da tipoloxía do proxecto).

A axuda dos proxectos repartirase entre as dúas anualidades. Os interesados poden consultar as bases e os baremos na web www.gdrcostadamorte.com, ou tamén dirixíndose ás oficinas do GDR Costa da Morte en Vimianzo ou Buño, ou poden chamar por teléfono. M. LAVANDEIRA