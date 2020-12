Costa da Morte xa loce os alumeados navideños

VIMIANZO. Os tradicionais alumeados de Nadal xa iluminan a maioría dos concellos da Costa da Morte. Na Laracha e en Vimianzo acendéronos na noite do venres. A alcaldesa vimiancesa, Mónica Rodríguez, sinalou que “non foi o 4 de decembro que pensábamos, nin que desexábamos. Vense avances, pero a pequeniños pasos. Que ninguén vos diga que estas pequeniñas melloras non serven de nada. Si serven, porque aos pouquiños iremos saíndo, como xa o fixemos unha vez”. En Camariñas, foi a alcaldesa, Sandra Ínsua, a encargada do acendido. Asegurou que “non nos imaxinábamos un Nadal coas rúas escuras. Xa houbo e hai suficiente pesimismo. É momento de ter ilusión” e “as luces tamén axudan a dinamizar o comercio e a hostalaría, que tanto están a sufrir coa pandemia. Non podíamos fallarlles”, afirmou. Malpica tamén está xa iluminada, e ao longo da vindera semana colocarán elementos de decoración nas parroquias. J. M.