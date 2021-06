Cultura, deporte e espectáculos con MuxiUP, súbeste a nosa aventura?

Muxía. Achégase o verán e na vila da Barca preguntan: MuxiUP, súbeste a nosa aventura?. Os que acepten o reto poderán desfrutar de actividades culturais, deportivas e espectáculos para todos os públicos.

Os actos comezaron o sábado coa presentación do libro Lugar de incendios, e no programa destaca entre as novidades a Week Muxía Cultura Urbana, que se celebrará do 9 ao 15 de agosto, e que incluirá unha rampa de skate libre e obradoiros desta modalidade deportiva, unha pista Water Slide e un obradoiro de graffiti. Ademais, en agosto, o día 9, recibirán na vila da Barca a caravana arriera da Vía Mariana.

Haberá unha Mostra de Artesanía local, que se inaugurará o día 15 de xuño na zona do porto, e complementarase coas exposicións El conocimiento en el Camino, que se recepcionará o 26 de xuño no Multiusos da Camposa; Obra de Gervasio Sar, do artista muxián que lle da nome; Recordos artísticos de Yoshiro Tachibana, que se inaugurará o 26 de xullo na Casa das Beiras, e As nosas palilleiras. Arte entre mans, que incluirá unha exhibición de encaixeiras no porto os días 7 e 8 de agosto.

A oferta de actividades deportivas inclúe cursos de vela no mes de xuño, destinados á rapazada dos colexios, unha viaxe ao Aquapark de Cerceda” (21 e 22 de xullo), unha exhibición de bailes caribeños e un espectáculo de bailes de salón nos que participarán varios campións de España. Este ano Muxía será tamén punto de paso do Gran Fondo Ézaro, e a capital local acollerá a xincana Muxía Máxica e un xogo de escape room adaptado á vila no que se poderá competir por grupos os días 23 e 24 de agosto.

O campamento Concilia Muxía terá lugar do 12 de xullo ao 6 de agosto e tamén se celebrarán as rutas Explora Muxía, que serán guiadas por distintos espazos do municipio. O 10 de xullo celebrarase a Ruta da Vila; o 17 percorrerán Os Muíños; o 24 O Lago; o 31 as Caldeiras do Castro e o 7 de agosto Nemiña.

Unha ampla e variada programación que foi presentada polo alcalde, Iago Toba, e a concelleira de Cultura, Olalla Benlloch. Destacaron que un dos eixos fundamentais desta programación é a cultura, e subliñaron que “será un compendio dinamizador, con obras e eventos de gran calidade e pensados para todos os públicos”. j. m. ramos