Curso de cociña para nenos e adultos en Reboredo promovido por Neira Marcos

A Asociación Neira Marcos, de Salto (Vimianzo), retoma o seu programa de actividades coa posta en marcha dun curso de cociña para nenos e maiores que se impartirá na escola de Reboredo.

As clases de adultos comezarán o venres, día 6, a partir das 21.00 horas, e as dos pequenos o sábado nun horario aínda por concretar. Inicialmente o curso prolongarase durante todo o mes de maio, pero non descartan que se amplíe tamén a xuño.

As prazas son limitadas e as persoas interesadas teñen de prazo ata este mércores, día 4, para inscribirse. O custo é de 10 euros mensuais, e as persoas interesadas poden contactar coas directivas da asociación ou chamar aos números de teléfono 636 795144 (Tilucha) ou 647 162890 (Rosa). Tamén poden enviar unha mensaxe de Whatsapp aos números 647 468648 ou 637 776172.

Dende o colectivo informan ademais que está aberto o prazo para pagar a cota anual de asociado, que este ano é de 15 euros. Os pagos pódense facer a través da conta bancaria ES57 2080 0082 4430 4000 5575 ou ben por medio de calquera persoa da directiva.