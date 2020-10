Da positivo por covid unha traballadora da gardería de Vimianzo

Vimianzo. O Concello de Vimianzo informou do resultado positivo por Covid-19 dunha das traballadoras da escola infantil, e a dirección do centro acordará coa Consellería de Sanidade a liña de actuación a seguir.

Nun primeiro momento, todas as crianzas que estiveran en contacto coa traballadora (os das aulas de bebés e dúas de 1 e 2 anos) terán que permanecer en illamento durante 10 días, de xeito preventivo. Tamén lles realizarán unha proba diagnóstica PCR.

A aula de 2 a 3 anos, así como o servizo de transporte, seguirán funcionando con normalidade. Ademais, as nenas e nenos das aulas afectadas que non acudiran á escola estes día, “e que polo tanto, é imposible que estiveran en contacto con esta persoa, poderán acudir ao centro con total normalidade”, sinalan desde o Concello.

Procederán á desinfección integral da escola, para garantir a seguridade dos usuarios da mesma. A alcaldesa, Mónica Rodríguez, amosa o “compromiso do Concello para atallar a problemática desde o minuto cero, coordinando as accións coa dirección do centro. Quero transmitir tranquilidade, e que a veciñanza contacte co Concello para todo o que precise”.

Tamén na capital vimiancesa, a Panadería Ignacio pechou onte as súas portas logo de dar positivo unha persoa que traballa no turno de noite de obrador. O resto do persoal dese turno xa está en corentena, e a empresa procederá a facer probas PCR a todos os traballadores e a desinfectar as súas instalacións. J. M.