De Cereixo a Compostela para coñecer as orixes da lenda xacobea da Translatio

Descubrir os lugares que marcaron a lenda xacobea da Translatio é a misión dunha excursión que partirá este sábado de Vimianzo. O lugar que inspira a viaxe e primeira parada será a igrexa de Santiago de Cereixo, onde o seu tímpano románico recolle unha das representacións máis antigas da historia do traslado do corpo do Apóstolo de Palestina a Galicia. Entre outros lugares, tamén se visitará Baíñas, onde o seu mosteiro acolleu durante anos peregrinos a Muxía e Compostela.

Outro dos lugares destacados da viaxe será a chegada a Padrón, o antigo porto de Iria Flavia, onde segundo a tradición desembarcou a comitiva de discípulos co corpo do apóstolo, que se ve reflectido no tímpano de Cereixo. Ademais de coñecer este lugar visitarán o santuario do Santiaguiño do Monte, onde se celebra unha concorrida romaría. Finalmente, o percorrido da Translatio entrará na cidade de Compostela, onde terminará a xornada cunha visita ao Museo das Peregrinacións e de Santiago.

A participación na excursión é de balde, até completar o aforo dispoñible. As reservas realizaranse no correo electrónico desenvolvemento.local@vimianzo.gal. Este percorrido terá lugar o vindeiro sábado 4 de setembro, a saída será ás 09.00 horas dende a Casa da Cultura de Vimianzo. O Concello de Vimianzo organiza esta actividade no marco do programa O teu Xacobeo promovido pola Xunta de Galicia.

Ademais da excursión, realizaranse outras actividades durante o mes de setembro, como unha andaina e un obradoiro fotográfico dende o Santuario da Barca de Muxía ao Porto de Cereixo (18 de setembro) ou o Foro Europeo Translatio e Camiños de Santiago nas terras dos Condes de Altamira (24 de setembro). Dentro do programa, a igrexa de Santiago de Cereixo está a acoller a representación teatral A barca prodixiosa de Cereixo, dos Quinquilláns. Con entrada de balde, todos os venres ás 17.00 horas até o 24 de setembro.