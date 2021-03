Demanda o BNG de Cee un plan de recollida das augas de escorrentías

O BNG de Cee demanda a elaboración dun plan municipal de recollida das augas de escorrentías xa que “as intensas choivas das semanas pasadas, deixaron as claras a súa necesidade”, afirma o seu portavoz, Serxio Domínguez. Di ser consciente de que non se poder ter as infraestruturas municipais preparadas para días como os mencionados, pero “tamén cremos preciso elaborar un estudo pormenorizado dos problemas actuais que permita ir actuando paulatinamente e poder aminorar así as consecuencias das malas conducións das augas sobrantes”.

Os nacionalistas presentaron un documento que recolle as peticións da veciñanza do Lugar de Raíces, Brens, Ameixenda e Canosa, especificando os puntos nos que sería preciso actuar.