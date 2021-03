Demandan a prolongación da autovía no tramo de Baio ata Berdoias

Fisterra. O presidente da AA.VV. Costa da Morte, de Fisterra, José Fernando Carrillo, remitiu un novo escrito á conselleira de Infraestruturas e Mobilidade para demandar que se prolongue a autovía da Costa da Morte “na súa segunda fase de 15 quilómetros, entre Baio (Zas) e Berdoias (Vimianzo)”.

Lembra que se trata dun proxecto incluído xa no Plan Galicia, aprobado como compensación polos danos sufridos a causa do afundimento do Prestige, e que cando a obra foi adxudicada, despois de dous intentos, “negociouse a redución á metade, pero co compromiso de contratar os quilómetros restantes cando se completase a primeira fase entre Carballo e Baio”.

Ese primeiro tramo foi inaugurado en xullo de 2016, “e prometeuse a construción dun novo de 5,5 quilómetros nesa lexislatura, pero transformándose nunha vía de alta capacidade. Con todo, a lexislatura rematou e o proxecto segue durmindo o soño dos xustos, en perxuízo dos habitantes desta zona marxinal e marxinada de Galicia”.

Non obstante, Carrillo asegura que o seu colectivo seguirá sendo “a voz que clama no deserto e loitará ata ver plenamente realizada a autovía da Costa da Morte, na seguridade de que non pode haber progreso e desenvolvemento sen unhas vías de comunicación adecuadas, xa que os polígonos de Vimianzo e Cee só serán atractivos para os inversores cando o transporte se poida facer nas condicións axeitadas”. Sinala tamén que a autovía redundaría en seguridade. J. M.