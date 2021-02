Demandan medidas á Xunta a prol da viabilidade das fábricas de Xeal

Cee. Os membros do comité de Xeal mantiveron este xoves unha reunión con representantes da Consellería de Economía “na que se constatou que o Goberno galego segue sen asumir as súas responsabilidades e sen querer exercer as súas competencias, a pesar da parada produtiva dos fornos e do desmantelamento das fábricas” de Cee e Dumbría.

Instaron á Xunta a que faga valer as cláusulas das concesións hidroeléctricas “e obrigue a Xeal a pór en marcha un plan de viabilidade”. Pediron tamén que faga valer o cumprimento “do recente fallo do TSXG que reafirma a vinculación esencial das actividades enerxéticas e das ferroaliaxes, como a mellor garantía de defensa do interese público e da continuidade industrial”.

Dende o comité sospeitan que a empresa “non está polo labor de arrancar algúns fornos de manganeso, aínda que existe demanda no mercado deste material”. Diante desta situación, aseguran que adoptarán as “accións pertinentes de cara a garantir o emprego e velar pola actividade industrial e o futuro da comarca”.

Ademais, o persoal continuará este venres coas concentracións semanais diante da fábrica de Brens (Cee) ás 17.15 horas.